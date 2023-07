Chez les dauphins, “il n’y a pas de mâle alpha. En fonction de la situation et du problème à résoudre, c'est l'animal qui a le plus d'expérience qui va prendre le leadership. Cet animal, ça peut être aussi bien un mâle qu’une femelle”. Fabienne Delfour est cétologue et autrice du livre “Dans la peau d’un dauphin”. Elle nous explique tout de cet animal marin qui a souvent l’image d’un “animal gentil”. “Ils ont, je pense, de manière assez malheureuse cette image collée du gentil dauphin, parce qu'ils ont ce rictus de dauphin, avec ce sourire permanent. S’ils peuvent être gentils, ils ont leurs bons et leurs mauvais jours. Après, ça reste des animaux sociaux, qui ont des conflits à gérer et quand ils gèrent les conflits, ils peuvent être aussi agressifs, violents”.

Au Japon, des centaines de dauphins entassés dans des enclos





Comment fait le dauphin pour dormir ?

Chez les dauphins, la respiration n’est pas automatique. “Donc pour dormir, ils vont dormir un hémisphère après l'autre. Donc un dauphin qui dort met à l'arrêt un hémisphère et du coup l'œil opposé est fermé. Donc on va voir des dauphins qui continuent d'avancer, parce qu'il y a l'autre hémisphère qui est actif, mais ils vont faire ces longues apnées, dont on a parlé, et ils vont avoir une motricité très lente. L'expression “ne dormir que d’un œil” pour les dauphins c'est la réalité” décrit Fabienne Delfour, cétologue.





Pourquoi les dauphins jouent avec les bateaux ?

Il n’est pas rare de voir des dauphins à l’avant de bateaux. “Ce qui est extraordinaire, c'est que le dauphin, il est statique, c'est-à-dire qu'il ne va pas bouger, mais le bateau va le pousser en avant. Donc pour lui, c'est un moyen de se reposer” commente la cétologue Fabienne Delfour.

600 carcasses de dauphins découvertes depuis janvier sur la côte atlantique





Comment s’appelle le bruit d’un dauphin ?

Les dauphins émettent trois types de vocalisations. “Des sifflements, des clics, qui servent plutôt à la navigation, à l'écholocalisation, et une grande variété de sons qu'on appelle les sons pulsés, qui sont des sons sociaux. Il y a un sifflement qui est particulier, la signature sifflée, et qui est une manière de se nommer, de s'identifier. Chaque dauphin a son propre nom, a son propre nom, sa propre signature sifflée” développe Fabienne Delfour, cétologue.





Est-ce que les dauphins sont des violeurs ?

“On a des gangs de mâles qui vont isoler une ou deux femelles, l'éloigner du groupe et la harceler sexuellement pendant des jours durant, jusqu'à l'épuisement de cette femelle. C'est un comportement qui est assez fréquent, plus qu'on pourrait l'imaginer, et qu'on va retrouver chez de nombreuses espèces de dauphins. Mais parfois, et souvent, il y a des relations sociales très positives” ajoute Fabienne Delfour, cétologue. On voit également sur internet des vidéos de dauphins mâles en pleine érection qui se frotte contre des nageurs humains. “Dans l'exemple du grand dauphin, l'excitation, qu'elle soit positive ou négative, souvent se transforme en une excitation sexuelle. Donc, quand l'animal est anxieux, qu'il a peur ou, au contraire, joyeux, il va y avoir des manifestations sexuelles, et ces manifestations sexuelles peuvent se diriger sur des congénères ou sur d'autres individus, et parfois même se diriger vers l'homme”.

Plus de 1400 dauphins tués en une seule journée aux Îles Féroé





Comment respire un dauphin ?

Il respire par l’évent, “qui est cette narine située en haut de la tête. Et donc il y a tout un tractus aérien qui permet d'avoir de l'air qui va arriver aux poumons, puisque ce sont des mammifères. Un dauphin qui est en hyperactivité, qui bouge beaucoup, etc., ou qui a vraiment des moments très intenses, il va respirer plus fréquemment. Un dauphin qui dort, par exemple, là, on va avoir des longues apnées. On a des apnées qui peuvent durer entre 20 minutes à 30 minutes”.





Le dauphin est-il une espèce menacée d’extinction ?

“On a des animaux qui peuvent être menacés par nos activités, par des pollutions, etc. Cela va dépendre de la géographie, de leur mode de vie. Mais de manière générale, on n'est pas très optimistes parce qu'il y a une raréfaction des ressources alimentaires, des pollutions sonores et chimiques, des pressions anthropiques de plus en plus fortes. Donc oui, on est inquiets sur l'avenir et le maintien des populations sauvages” déclare Fabienne Delfour, cétologue.

Île Maurice : des dizaines de dauphins retrouvés morts





Saviez-vous que lorsque l’on saute pour nager avec des dauphins il nous voit comme des éléments qui tournons autour d’eux sans trop comprendre ce que nous leur voulons ? Saviez-vous que les femelles dauphins ont un rôle central puisque ce sont elles qui éduquent les petits ? Saviez-vous également que les dauphins ressentent les émotions (frustration, peur, joie, anxiété) ? Découvrez dans la vidéo tous les secrets des dauphins.

Ce dauphin n'en est pas un, c'est un robot





Le dauphin est un mammifère marin appartenant à la famille des cétacés. En France, on peut les observer le long des côtes, souvent en compagnie d'autres baleines et espèces de cétacés. Ces animaux sont connus pour leur intelligence exceptionnelle et leur communication complexe. Les scientifiques les étudient attentivement, tant dans leur milieu naturel que dans des parcs aquatiques, où ils sont parfois détenus en captivité. Ces recherches visent à mieux comprendre leur comportement social, leurs capacités cognitives et les effets de la captivité sur leur bien-être. En étudiant les dauphins, les chercheurs espèrent également en apprendre davantage sur les stratégies de reproduction et les jeux aquatiques qui font partie intégrante de leur vie.