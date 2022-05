170 bouquetins risquent d'être abattus en Haute-Savoie

Une espèce protégée depuis plus de 40 ans

“Il est vraiment important de le protéger car il est emblématique de la faune de la montagne et de toute la faune en général” explique Pierre Raphoz, photographe animalier.

En mars dernier, un arrêté publié par le préfet de Haute-Savoie autorise l’abattage de 170 bouquetins dans le massif du Bargy. L’espèce est pourtant protégée depuis plus de 40 ans.

En fait, on suspecte les bouquetins d’avoir transmis la maladie de la brucellose à un bovin en novembre dernier. Tout le troupeau a dû être abattu.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que la brucellose est une épée de Damoclès pour les agriculteurs de la région.

La France étant considérée comme “indemne” de brucellose depuis 2005, elle a des avantages commerciaux dans l’exportation de lait et de viande. Avoir un animal malade remet donc en cause toute la filière.

Eric Forestier, éleveur de vaches laitières en Haute-Savoie se bat pour l’abattage de ses 218 vaches, dont l’une est atteinte de brucellose.

“Partout dans le monde, lorsque ça a été testé, ça ne marche pas”

“Il y a eu une sorte de transposition entre ce qu’il se fait dans l'élevage domestique à la faune sauvage lorsqu’il y a une infection de ce type où la réglementation impose d’abattre tout le troupeau” déclare Jean-Pierre Crouzat, vice-président régional France Nature Environnement.

“Mais partout dans le monde, lorsque ça a été testé, ça ne marche pas. On ne sait jamais exactement où se trouvent les animaux sauvages, et il en reste toujours.

Cela a tendance à répandre et à diffuser les infections plutôt que de régler le problème. C’est ce qui s’est passé en 2013-2015, c’est pourquoi nous disons que les tentatives d’abattages indiscriminées sont contre-productives” ajoute le vice-président régional de FNE.

“Il existe des alternatives scientifiquement avérées”

Selon le vice-président de FNE, il existe des alternatives “qui sont scientifiquement avérées” : “la méthode la plus fiable selon les milieux scientifiques, c’est de capturer le plus possible, de marquer, d’euthanasier les séropositifs et aussi de bien séparer les zones de pâturage du cheptel domestique par rapport aux zones fréquentées par la faune sauvage”.

Le Conseil national de protection de la nature a publié un avis défavorable à l’unanimité sur cet arrêté. Et d'ailleurs, une consultation publique en février dernier a récolté 84 % de voix défavorables.

On a tenté de contacter la préfecture de Haute-Savoie à plusieurs reprises mais nos sollicitations d’entretien sont restées sans réponse.

