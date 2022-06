3 choses à savoir sur le peuple des Yanomami

Le festival "Les Nuits des Forêts"

Raymond fait partie de ces femmes et ces hommes qui s'occupent et protègent les forêts. Sa forêt à lui, c'est celle de Tiragoutte, dans les Vosges, et comme 150 autres en France elle accueille le festival "Les Nuits des Forêts". L'occasion de partager son savoir-faire au public et renforcer les liens avec la nature. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque