3 merveilles à découvrir au Vietnam

à découvrir au Vietnam Hang Soon C'est la porte vers un autre monde. C'est la plus vaste galerie souterraine sur Terre. Elle est si grande qu'elle accueille sa propre jungle, sa propre rivière, ses propres nuages, son propre écosystème… Elle mesure 9 km de long et atteint plus grande qu'un immeuble de 40 étages. Sa plus grande salle pourrait même accueillir tout un quartier de New York. Son entrée a été découverte en 1990, au coeur du parc national au Vietnam. Mais elle n'a été explorée qu'à partir de 2009. On peut y trouver des perles des cavernes grosses comme des ballons et des stalagmites de 70 m de haut. L'accès aux touristes a été autorisé en 2013 mais reste très limité, avec un seul opérateur organisant des expéditions qui nécessitent 5 jours pour être effectuées. Plus de personnes ont vu le sommet de l'Everest que l'extrémité de cette grotte. On l'appelle parfois ours chat. Il vit au sommet des arbres, dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est et ne descend presque jamais au sol. Presque aussi longue que son corps, sa queue agit comme un membre supplémentaire, capable de s'accrocher aux branches, même quand il dort. Catégorisé comme carnivore, il préfère pourtant les fruits. Les glandes qu'il utilise pour attirer les femelles sont connues pour dégager une forte odeur de pop-corn. des rares mammifères capables de retarder une fécondation, qui peut avoir lieu des mois après l'accouplement, pour profiter de circonstances favorables. Le Golden Bridge Les "mains de Dieu" pour admirer les montagnes vietnamiennes: voici l'un des ponts les plus surprenants au monde. architecturale attachée à flanc de montagne a ouvert en juin 2018, près de la ville de Da Nang. Pour l'atteindre, les visiteurs auront entre-temps emprunté l'un des plus longs parcours de téléphérique au monde : plus de 5 km pour atteindre le sommet, suspendu au-dessus d'une forêt luxuriante. Ce "Golden Bridge" permet de relier la station à des jardins aménagés situés sur la montagne, en admirant, au passage, le panorama. D'une longueur de 150 m, le pont est soutenu par deux piliers en forme de mains géantes, censées figurer des mains divines unissant l'homme à la nature. .nature Rédaction Équipe Brut Nature Montage Charlotte Pareti