3 merveilles à découvrir en Indonésie

Le Kawah Ijen

Ce lac est aussi envoûtant qu’il est dangereux… Ces eaux d’un bleu turquoise forment en réalité le plus grand lac acide au monde, d’un kilomètre de long. L’acidité et le haut taux de métaux fondus qu'il contient, lui donnent cette couleur. Ce phénomène a pour origine une chambre de magma située en dessous du lac qui y déverse un flux constant de gaz sulfureux. À cause de ces émissions, le lac est entouré d'une fumerolle de gaz toxique. Si la température est assez basse, le sulfure se condense dans l’air et tombe au sol sous forme liquide, avant de se solidifier et former des minéraux jaunes. Cependant, s'il est assez chaud en émergeant du sol, le sulfure s’enflamme au contact de l’air sous formes de petites flammes d’un bleu électrique, particulièrement visible la nuit.

L'arum titan

Cette plante gigantesque est surnommée "phallus de titan". Son inflorescence est la plus haute au monde : elle peut atteindre plus de 3,50 mètres. En revanche, sa floraison a lieu tous les 10 ans en moyenne et ne dure que 72 heures. Au moment de la floraison, l'arum titan dégage une odeur nauséabonde, détectable à 800 m. Cette drôle d’odeur est proche de la viande en décomposition vaut à cette plante la dénomination de "fleur cadavre". En réalité, cette odeur nauséabonde est destinée à attirer les insectes pollinisateurs afin d’assurer la pollinisation et la reproduction de l'espèce. Les fleurs laissent ensuite place à des fruits rouges mangés par les calaos.

Le calao rhinocéros

Pour le trouver, il faut escalader des montagnes, traverser des forêts denses et escalader des arbres de plusieurs dizaines de mètres. C’est pourquoi il est si rarement observé bien qu’il soit l’un des plus gros oiseaux de la région. En effet, le calao rhinocéros mesure environs 1,30 mètres pour 3 kilos. Une extinction creuse du bec, aide le calao rhinocéros à amplifier ses cris. Les mâles et les femelles se ressemblent beaucoup sauf sur la couleur des yeux. Lorsqu’ils forment un couple, c’est pour la vie. Cependant, cet animal est en danger : l’abattage des arbres menace son habitat. Désormais, sa population est en déclin.