3 paysages incroyables à découvrir en Australie

Piscines naturelles, roches sculptées par des milliards d'années d'érosion… Voici 3 paysages incroyables à découvrir en Australie.

1. Karijini

Sculptées dans cette roche rouge : des gorges spectaculaires, de nombreuses chutes d'eau et des piscines naturelles couleur émeraude qui jalonnent les 6 000 km2 du 2ème plus grand parc d'Australie. Situé dans une région semi-aride où la température atteint souvent 40 °C, le Parc national de Karijini est très isolé.

Parmi les principaux joyaux du Parc national de Karijini : les gorges de Dale, les cascades de Fortescue, l'observatoire d'Oxers… Toutes ces formations géologiques sont le résultat de 2,5 milliards d'années d'érosion ayant sculpté les roches. Le site accueille une faune variée : des kangourous, des échidnés, des goannas, ou encore des colonies de termites.

2. Bay of Fires

Des rochers orange entourés d'eau cristalline : c'est le paysage étonnant qu'offre cette baie, située sur l’île de Tasmanie. Ces rochers tirent leur couleur du xanthoria parietina, un lichen de couleur orangée. Pourtant, le site ne doit pas son nom à cette teinte particulière. En 1773, le navigateur britannique Tobias Furneaux a vu de nombreux feux aborigènes le long de la côte, le laissant présumer que l'île était fortement peuplée. Il documentera l'endroit comme la « Bay of Fires », « la Baie aux feux ». Le long de cette côte s'étend de nombreuses formations rocheuses, entrecoupées de plages isolées.

3. Wave Rock

Une vague de pierre prête à s'abattre sur l'Australie… Cette formation géologique, haute de 15 mètres et longue de 110 mètres, est l’un des paysages incontournables de l'ouest du pays. Elle est apparue il y a au moins 60 millions d'années, Son aspect unique tient à un processus d'érosion spécifique démarrant en sous-sol et travaillant le granite pendant des milliards d’années. Ses couleurs sont le fruit de la dissolution de minéraux par l'eau de pluie. Ce type de formation s'appelle les « flared slopes ». Pour la région, cette vague a un rôle important : un muret longeant la formation permet de canaliser et récolter l'eau de pluie jusqu'à un barrage.