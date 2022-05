3 paysages incroyables à découvrir en France

3 paysages à couper le souffle en France

La Chaîne des Puys

Située en Auvergne, la chaîne des Puys est formée de 80 volcans. Datant d’il y a plusieurs milliers d’années, la chaîne des Puys constitue l’ensemble volcanique le plus jeune de France métropolitaine. La dernière éruption remonte à 8600 ans, néanmoins, les scientifiques ne peuvent écarter une éventuelle reprise de l’activité volcanique.

Le Cirque de Gavarni

Au cœur des Pyrénées se cache un amphithéâtre naturel spectaculaire. Le cirque de Gavarni est constitué d’une impressionnante muraille naturelle. Cette falaise est l’une des plus hautes d’Europe. Le cirque de Gavarni est également un lieu de prédilection pour l’élevage traditionnel grâce aux pâturages d’altitude.

Le Gouffre du Padirac

Il s’agit d’un trou béant de 33 mètres de diamètre, débouchant sur d’impressionnantes galeries souterraines. À l’intérieur, une rivière s’écoule vers un réseau souterrain qui s’étend sur plus de 40 kilomètres. Dans ce gouffre, la température reste autour de 13 degrés tout au long de l’année. L’humidité permet le développement d’une végétation singulière et il est possible de visiter l’intérieur des galeries grâce à une balade en barque souterraine.