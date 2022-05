Voici 4 espèces éteintes à l’état sauvage

Les 4 espèces animales que vous ne verrez plus dans la nature.

1. Les tortues Pinta

Chassées pour leur graisse, sans habitat, ni nourriture, l’espèce des tortues Pinta décline brutalement. En effet, Georges le solitaire en était le dernier représentant. Malgré plusieurs essais pour reproduire l’espèce, il décède le 24 juin 2012, sans aucun descendant. Sur son enclos, il était inscrit : "Quoi qu'il arrive à cet animal, qu'il nous rappelle toujours que le sort de tous les êtres vivants sur Terre est entre les mains de l'homme."

2. Le melomys de Bramble Cay

Ces petits rongeurs, ont été déclaré définitivement éteints le 18 février 2019. En réalité, ce sont les premiers mammifères terrestres à disparaître à cause du changement climatique. En effet, Bramble Cay, l’habitat principal des Melomys, a été détruit par la montée du niveau de la mer. Malgré le risque d’extinction connu des scientifiques aucune mesure de protection n'a été mise en place pour protéger cette espèce.

3. Le Ara de Spix

Désormais, l’oiseau rendu célèbre grâce au film Rio, n’existe plus à l’état sauvage. Sa disparition est causé principalement par la déforestation et du braconnage. La dernière femelle est probablement décédée dans les années 2000, tandis que l’espèce a été déclarée éteinte dans la nature en 2018. Néanmoins, il reste encore quelques spécimens dans des zoos au Brésil.

4. Le perce-oreille de Saint-Hélène

À l’origine, le perce-oreille de Saint-Hélène mesurait 8cm et était endémique de l’île de Saint-Hélène, dans l’océan Atlantique. Cependant, avec l’arrivée des hommes sur l’île, son habitat a été totalement détruit. L’insecte n’a plus été observé depuis 1967 et a été déclaré éteint le 22 août 2014.