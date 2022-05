5 bonnes nouvelles pour la planète en octobre 2019

Cinq bonnes nouvelles pour la planète

En Italie, payer le métro avec des bouteilles en plastique est désormais possible

Désormais, les habitants de Rome peuvent acheter leurs tickets de métro avec des bouteilles en plastique. L’objectif est d’inciter les citoyens à recycler davantage. Dans les stations de métro, des machines automatiques permettent de collecter les bouteilles vides. Pour chaque bouteille en plastique déposée dans une borne, 5 centimes d’euros sont crédités sur une application permettant d’acheter les tickets en ligne. L’utilisation de l’application, quant à elle, réduit la consommation de papier !

Les baleines à bosse sont de retour dans le Sud-Ouest de l’Atlantique

La chasse à la baleine a connu un grand essor durant plus d'un siècle. Ainsi, la population des baleines connu une baisse de plus de 95 % en 120 ans seulement. Cependant, à la suite des mesures de protection mises en place dans les années 1960 et du moratoire international de 1986 interdisant la chasse commerciale des baleines, leur nombre a augmenté à nouveau. Aujourd’hui, le nombre de baleines à bosse dans le Sud-Ouest de l’Atlantique est estimé à 25 000, soit presque autant qu'avant la période de leur exploitation.

En Norvège, l’essence laisse place à l’électricité

Dans le pays scandinave, les bornes de rechargement pour les voitures électriques remplacent de plus en plus les pompes à essence. À Oslo, certaines stations services ont désinstallés toutes les pompes à essence, pour laisser place à des chargeurs électriques. En Norvège, 54 % des voitures neuves commercialisées en septembre 2019 étaient électriques.

La fin des pesticides dans les forêts françaises

En France, les pesticides ne seront plus utilisés dans la gestion des forêts. Auparavant utilisés pour empêcher l’évolution d’une végétation qui pouvait gêner le développement des arbres, ils sont désormais remplacés par des alternatives mécanisées ou des techniques de bio contrôle. Entrée en vigueur le 1er octobre 2019, cette décision a été prise par l'ONF (Office National des Forêts).

Au Royaume Uni, les énergies renouvelables sont la 1ère source d’électricité

Au Royaume-Uni, les énergies renouvelables ont pour la première fois produit plus d’électricité que toutes les centrales fonctionnant au charbon, au pétrole et au gaz. Ainsi, les énergies renouvelables sont devenues la 1ère source d'électricité du pays. Il s’agit d’une progression importante, sachant que le taux des énergies renouvelables est passé de 7 % au début des années 2010 à 40 % au dernier trimestre 2019. Le Royaume-Uni souhaite atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.