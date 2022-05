5 bonnes nouvelles pour la planète

Une espèce de lynx sauvée de l'extinction, la déforestation au plus bas en Indonésie… 5 bonnes nouvelles pour la planète.

En Espagne et au Portugal, le lynx ibérique a échappé à l’extinction

Disparue en 2002 au Portugal et comptant 100 individus en Espagne, cette espèce a fait l’objet de plusieurs mesures pour tenter d’enrayer sa disparition. Par exemple, des lynx élevés en captivité ont été réintroduits dans la nature et leur habitat a été partiellement reboisé. Parmi les autres mesures, des tunnels ont été installés pour leur permettre de traverser les axes routiers fréquentés et des campagnes de sensibilisation organisées pour réduire l’impact de la chasse. Aujourd’hui, on compterait environ 100 lynx ibériques dans l’ensemble de la péninsule.

En Équateur, dans la forêt amazonienne, un tribunal a ordonné l’arrêt du torchage de gaz

Il s’agit d’une technique qui consiste à brûler à très haute température des rejets de gaz naturels issus de l’exploitation pétrolière dans le but de les éliminer. L’Équateur compterait environ 450 torchières en Amazonie. Depuis début 2020, celles-ci se trouvent au cœur d’une bataille juridique opposant l’État équatorien et 9 jeunes plaignantes. Début 2021, la suspension de cette pratique est ordonnée par une cour de justice locale. Selon elle, la fin du torchage pourrait réduire les émissions de gaz à effets de serre du pays d’au moins 24%.

En Europe, la crise du Covid-19 accélère fortement le développement du vélo

En réponse à la pandémie, plus de 1400 km d’infrastructures cyclables ont été créés dans l’ensemble des villes européennes, pour au total plus d’1 milliard d’euros investis. Depuis le début de la crise sanitaire, des villes comme Glasgow en Écosse ou Londres ou Paris ont entamé la construction de plusieurs centaines de kilomètres de pistes cyclables. À Paris, l’utilisation du vélo a augmenté de 70% depuis le printemps 2020. Dans le cadre de sa relance l’Italie prévoit d’investir dans plus de 1000 km de pistes cyclables urbaines.

En Indonésie, le pays connaît son plus bas niveau de déforestation depuis 1990

En 2020, 1500km2 de forêt ont été perdus, soit 75% de moins qu’en 2019 et près de 10 fois moins qu’en 2014-2015. Pour le gouvernement indonésien, cette baisse est principalement due à des mesures mises en place. Parmi elles, un moratoire concernant les nouvelles plantations d’huile de palme ou encore l’interdiction de nouveaux permis pour défricher des forêts primaires. Selon le World Ressource Institute, d’autres facteurs expliquent cette réussite, notamment une année pluvieuse qui a limité le nombre de feux, la crise sanitaire ou encore la baisse des prix de l’huile de palme. En Indonésie, la forêt couvre encore la moitié du pays.

Sur l’île de Bornéo, l’akala à sourcils noir est réapparu

Cette espèce, découverte sur l’île entre 1843 et 1848 n’avait pas été signalée depuis, faisant présager son extinction. En octobre 2020, deux habitants de Bornéo photographient un oiseau qu’ils ne connaissent pas. Quelques recherches plus tard, les ornithologues découvrent qu’il s’agit bel et bien de la même espèce.