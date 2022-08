5 questions très simples sur les glaciers

Le glaciologue Jean-Baptiste Bosson a emmené Brut au glacier de Tré-la-Tête dans les Alpes, en pleine canicule. Et son constat est alarmant. “C’est catastrophique, j’ai jamais vu ça… On voit que les mousses sont tellement sèches qu’elles sont en train de se décoller sous les blocs glaciaires. Et puis voilà, cette mare qui est complètement à sec… je ne l’ai jamais vu comme ça. Normalement, il y a des insectes qui volent, il y a de la vie dans ces mares, il y a de l’eau. Et puis là, on voit qu’il n’y a plus rien du tout.” Le glacier de Tré-la-Tête est le quatrième plus gros glacier en France. Aujourd’hui, il ne fait plus que 6km2 malgré qu’il soit le glacier le plus protégé du pays. Des photos avant/après pour montrer le déclin massif des glaciers

D’après Jean-Baptiste Bossons, les glaciers sont essentiels puisqu’ils permettent de limiter le réchauffement climatique. “Les 200 000 glaciers qu’il y a sur Terre et les deux calottes continentales, comme je dis, c’est 10% des terres émergées. En fait, ce sont 10% qui sont blancs sur Terre, et qui renvoient énormément de rayonnement solaire. Donc si on perd cette masse blanche qui maintient un climat tempéré sur Terre, ça crée des boucles de rétroaction et ça accélère encore le réchauffement climatique”, explique t-il. Cette invention pourrait sauver les glaciers de la fonte