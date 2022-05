7 questions très simples sur les moustiques

Pourquoi ils nous rendent fous la nuit, comment faire pour ne pas se faire piquer, est-ce que les "peaux à moustiques" existent vraiment… 7 questions très simples sur les moustiques.

Pourquoi les moustiques nous rendent fous en pleine nuit ?

Anna-Bella Palloux, entomologiste à l’Institut Pasteur explique qu’à partir de 3 heures du matin, le moustique mâle est à la recherche d’une femelle pour se reproduire. C’est sa seule fonction. La femelle pique, prélève le sang nécessaire à la fabrication de ses œufs.

Le mâle qui tourne autour de votre oreille à 3 heures du matin est un mâle qui drague. Il faut que la reproduction soit réalisée à ce moment-là. Une fois qu’il a inséminé la femelle, le mâle va se retirer et lui mettre un espèce de bouchon copulatoire, qui va en fait bloquer l’accès à un éventuel deuxième mâle qui pourrait avoir envie d’inséminer cette femelle. Cette dernière peut pondre entre 50 et 300 œufs tous les 4 à 5 jours.

La femelle va piquer et utiliser une trompe, qui va percer en fait la peau et va se retrouver dans un capillaire. Elle va absorber tout le sang qu’elle va trouver dans ce capillaire pour remplir en fait ici son abdomen et son abdomen qui va se gonfler de sang. Ce sang va être digéré pendant quelques jours et va servir en fait à développer les œufs du moustique.

Pourquoi les moustiques nous piquent plusieurs fois ?

La femelle elle pique, elle va prendre ce qu’on appelle un repas de sang. Mais si elle est perturbée parce que vous bougez par exemple, elle va revenir pour essayer de vous repiquer à nouveau pour essayer de compléter son bol alimentaire.

Pourquoi ça gratte autant les boutons de moustique ?

Quand la femelle pique, elle injecte de la salive. Le système immunitaire va réagir vis-à-vis de ces molécules qui sont des molécules étrangères. C’est ainsi qu’une petite réaction va se développer : Ce petit bouton qui vous démange.

Est-ce que les « peaux à moustiques » ça existe vraiment ?

Certaines personnes vont émettre des molécules qui vont attirer les moustiques. Et en fonction des individus, en fonction de ce que vous avez manger, en fonction de votre état, ces molécules peuvent varier.

Anna-Bella Palloux préconise d’éviter de s’asperger de répulsif. Le moyen le plus simple d’éviter les piqûres de moustiques est soit de rester à la maison soit d’essayer d’évaluer à quel moment les moustiques piquent.

Est-ce qu’il y a un moyen de se débarrasser des moustiques ?

On trouve des moustiques d’avril à novembre. Les régions tropicales en ont toute l'année. Pour elle, il faut éviter de les asperger d’insecticide. Elle ajoute : “De toute façon les moustiques ils sont résistants à tout ! Donc ils étaient là avant nous, il vont être là aujourd’hui et ils vont être là après nous.”