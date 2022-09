8 questions très simples sur le frelon asiatique

“Ils ont la réputation d’agressifs, mais ils ne le sont pas”

Pour Quentin Rome, responsable "Frelon asiatique et Hyménoptères", même si les piqûres de frelons sont plus douloureuses que celles des guêpes ou des abeilles, la “douleur n’est pas en lien avec le danger”. D’après lui, il y a de très faibles chances de mourir d’envenimation. “Les estimations, pour mourir d’envenimation, c’est dépasser 500 piqûres. Dépasser 500 piqûres, c’est vraiment exceptionnel, il faut vraiment, vraiment le vouloir. Les personnes qui ont coupé un nid en deux avec un taille-haie, par exemple, s’en tirent en général avec une quarantaine de piqûres”, explique l’expert. “On n’a pas de cas d’envenimation, donc de mort par vraiment le venin. Ce qu’on a comme mort, c’est par des réactions allergiques” Quelle est la piqûre d'insecte la plus douloureuse ?

Si les frelons ne sont pas forcément plus dangereux que les autres insectes, leurs piqûres peut cependant être mortelle pour les personnes allergiques. “Hélas, on peut être allergique, à partir de la deuxième piqûre, faire un choc sévère et en mourir et là, il faut réagir très rapidement, mais c’est exactement la même chose avec l’abeille domestique ou avec les autres guêpes.” Face à un frelon asiatique, Quentin Rome conseille d’adopter l’attitude la plus calme possible. “La première chose à faire, c’est de ne pas paniquer. Il faut vraiment en général le chercher pour qu’il pique et, comme toute espèce sociale, il va attaquer surtout pour défendre sa colonie.” La chenille processionnaire est l'un des insectes les plus nuisibles au monde