Alsace : une maison écologique aux allures de dôme

"Pour moi, c’est l’histoire d'énormément d’années de recherches et d’essais"

Voici la maison inventée par Éric Wasser, ébéniste et designer. Baptisée "Héliodome", cette habitation écologique et respectueuse de l’environnement a été construite dans son village de Cosswiller, en Alsace. “Sculptée par les trajectoires du soleil”, elle ressemble à une soucoupe volante et permet, sans utiliser la moindre énergie, de conserver la chaleur. En moyenne, il y fait environ 20 degrés toute l’année. “L’idée est simple : à partir du moment où un bâtiment reste complètement à l’ombre, si à l’intérieur, il y a du minéral pour lui apporter un peu d’inertie, de fraîcheur, forcément, ça marche. Et si un bâtiment, en plus, a le droit d’être ensoleillé l’hiver, le moindre rayon de soleil apporte de l’énergie.” Visite d'une maison écologique

C’est en étudiant les trajectoires géométriques du soleil qu’Eric Wasser a imaginé cette maison de 200 mètres carrés répartis sur 3 étages. “La façade du bâtiment n’est rien d’autre que la trajectoire du soleil le jour de l’été quand il est haut. Et le toit du bâtiment, c’est quand le soleil est bas. Donc en fait, le bâtiment, c’est exactement ce que peuvent faire mes mains. Le jour de l’été. Le jour de l’hiver.”, explique le designer. Avec cette création, il a remporté en 2003 le concours Lépine, qui récompense les meilleures inventions. Une péniche écolo sur la Seine