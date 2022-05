Amérique latine : la "terre de feu" au bout du monde

L’incroyable tierra del fuego

Ce territoire du sud de l'Amérique latine abrite l'une des dernières « terres inconnues » de la planète.

Au bout du monde, là où se rencontrent neiges éternelles, lions de mer et ciels flamboyants, se trouve la « tierra del fuego », « terre de feu » en français.

Sa capitale, Ushuaïa, est la ville la plus australe du monde

Cet archipel, situé tout au sud de l'Amérique latine, est partagé entre le Chili et l'Argentine. C'est le dernier territoire habité avant l'Antarctique. Sa capitale, Ushuaïa, est la ville la plus australe du monde. Ce territoire légendaire réunit des paysages très variés.

D'une part, d’immenses forêts fuégiennes abritant condors, loutres et renards. D’autre part, les montagnes de la Cordillère des Andes, aux « neiges éternelles » se jetant dans l'océan. Enfin, le spectacle des lacs bleu turquoise, des fjords et des glaciers…

En naviguant sur le canal Beagel, il est possible d'observer l'emblématique glacier Pía, dont la façade mesure plus de 100 m de haut. Derrière ce bloc, 697 autres glaciers non accessibles constituent l'une des dernières « terres inconnues » de la planète.