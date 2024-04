Après 8 inondations en un hiver, ils cherchent des solutions

Quand Audrey et Jérôme on emménagé dans cette ferme du Pas-de-Calais au bord de la rivière, c'était un rêve. Mais ce rêve a viré au cauchemar. Cet hiver, ils ont été inondés 8 fois, de quoi remettre en question leur projet d'éco-lieu. Mais plutôt que de baisser les bras, ils ont décidé de trouver des solutions afin d'anticiper les crues et les limiter.