Après la pêche électrique, c’est quoi la senne démersale ?

Cela risque de réduire certaines populations d’animaux marins

Le senne démersale, une technique de pêche industrielle, fait polémique. Voilà pourquoi. En une journée, 5 bateaux utilisant cette technique peuvent pêcher sur une surface équivalente à Paris, selon l’association Bloom. Concrètement, un filet en entonnoir de plusieurs centaines de mètres, la senne, est déployé dans l’eau. Une fois qu’elle atteint les fonds marins, des câbles situés de chaque côté sont tirés pour refermer le dispositif. En bougeant, les câbles et les sédiments soulevés rabattent les poissons, et permettent d’en capturer une grande quantité. Pour ses promoteurs, la senne démersale permet d’économiser de l’énergie et de rendre la pêche “plus efficace”. Au large de Bastia, Sébastien pratique une pêche "artisanale"

Pourtant, elle est notamment dénoncée par une pétition de l’ONG Bloom, une lettre du représentant de pêcheurs Olivier Leprêtre et de Xavier Bertrand, et une tribune de 128 parlementaires français et européens. Parmi les critiques, il y a la surface d'1 à 3 km2 couverte par le dispositif une fois déployé, ce qui est supérieur aux chalutiers classiques. En raclant les fonds marins, cette pêche peut causer des dégâts et elle entraîne de nombreuses prises d’animaux qui sont soit non recherchées par les pêcheurs, soit trop petits. Pour Bloom et d’autres opposants cela risque de réduire certaines populations d’animaux marins, ce qui inquiète aussi de nombreux pêcheurs moins industriels. Certaines régions françaises ont déjà interdit cette technique. En Manche, elle est surtout utilisée par de grands navires néerlandais, ce qui nécessite une décision à l’échelle européenne. En juillet, la commission pêche du parlement européen s’est prononcée en faveur de l’interdiction dans la zone en blanc. Ce jeudi 29 septembre, c’est un “trilogue”, c'est-à-dire des représentants du parlement européen mais aussi de la commission et du conseil, qui doivent trancher. Des milliers de poissons morts au large de La Rochelle : voici ce que l'on sait