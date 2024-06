Au Super tout nu, le premier supermarché zéro déchet

"Il faut imaginer le supermarché du futur, on peut retrouver tous les produits sauf que chez nous, il y a zéro plastique." Salomé et Pierre viennent d'ouvrir le Super tout nu, le premier supermarché zéro déchet. Du chocolat, à la viande en passant par les pâtes ou le shampoing… ils proposent des produits locaux, sans emballage superflue et sans plastique. L'objectif : rendre pratique l'achat en vrac et démocratiser le zéro déchets. Visite guidée.