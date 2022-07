Baliseur, Jacques aide les randonneurs à rester sur le bon chemin

En France, les 115 000 km de sentiers de Grande Randonnée attirent de plus en plus de monde. Guider tous ces randonneurs avec des marquages sur les arbres et les rochers, c'est le rôle de Jacques. Il est baliseur bénévole de la FFRandonnée - Fédération Française de la Randonnée pédestre et Brut l'a suivi dans les forêts de la Drôme.