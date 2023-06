FComment s'appelle la fondation de Melinda French Gates ?

Melinda French Gates est coprésidente de la fondation Bill & Melinda Gates, cofondé avec son ex-mari Bill Gates, co créateur de la société Microcomputer Software, devenue Microsoft. Son but ? Lutter contre la précarité et améliorer les conditions de santé des personnes dans le besoin. Melinda French Gates, elle, défend la cause des femmes et notamment des jeunes femmes dans le monde entier. “Une chose que nous ne réalisons pas, c'est que 50% des agriculteurs du continent africain sont des femmes. Ils ne le savent pas. Ce sont des femmes et souvent des jeunes femmes. Ce sont elles qui préparent les repas. Elles passent des heures à préparer les repas, s'il y a de la nourriture, mais ce sont elles qui décident qui va manger en premier, en deuxième et en troisième dans la maison. Vous imaginez un peu? Ta ferme a été détruite, ta nourriture diminue et tu dois décider quel enfant mange en premier. Et souvent, les femmes renoncent à manger elles-mêmes pour que les enfants puissent manger”. Elle était présente à Paris au sommet pour un nouveau pacte financier mondial, organisé le 22 et le 23 juin 2023 et à participer aux débats.

Pour Melinda French Gates, demander aux pays du Sud de fournir autant d’efforts sur le climat alors que les plus pollueurs sont les pays du Nord est complètement injuste. “Ils n'ont pas créé la crise. C'est le Nord qui l'a créée. C'est donc à l'ensemble de la communauté mondiale de s'unir et de dire : ‘Faisons les bons investissements et de dire, faisons les pour que ces pays puissent effectuer cette transition énergétique’. Ils peuvent encore s'attaquer à la pauvreté, aller de l'avant, investir dans la santé et l'éducation, et opérer la transition climatique”.

Changer la gouvernance lui semble plus juste. “Ces institutions ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui, nous avons plus de pays et le Sud n'est pas représenté dans ces institutions”, ajoute-t-elle. Pour mieux intégrer ces pays, Melinda French Gates explique qu’inclure de manière plus forte les 20 dirigeants qui représentent le sud global au G20 pourrait être une solution. “Il faut les intégrer dans ces institutions de manière plus forte, au lieu de se limiter à ce que nous appelons les pays du G7. Nous devons faire de la place non seulement pour leurs voix, mais aussi pour eux au sein des institutions de gouvernance”, annonce Melinda French Gates.

Des mesures concrètes

Lors du sommet qui s'est tenu ce week-end, Melinda French Gates explique qu’au terme des nombreuses discussions qui ont été abordées, des mesures concrètes ont été décidées : “Deux milliards de dollars ont été transférés au Sénégal pour l'aider dans sa transition écologique. La Zambie, qui est l'un des pays africains les plus endettés, a vu sa dette refinancée, ce qui était envisagé depuis plusieurs années. Je pense que la dette devrait être reportée pour ces pays parce qu'au lieu de rembourser la dette et de devoir décider: ‘quand il y a un cyclone, est-ce que je m'occupe de la catastrophe ? Est-ce que je paie ma dette?’ C'est un choix impossible, n'est-ce pas?”

Changer la perception occidentale de l’Afrique

Pour Melinda French Gates, changer la perception occidentale de l’Afrique passe par la mise en avant d’artistes africains extraordinaires. “Ça fait plus de 20 ans que je voyage en Afrique. C'est un immense privilège. L'effervescence qui y règne est incroyable. Et, comme vous l'avez dit, le dynamisme. On le voit dans la culture, dans la mode. L'autre chose dont nous ne parlons pas, c'est que je vais dans des endroits comme Johannesburg ou Nairobi où les jeunes entrepreneurs de la tech proposent des applications pour leur pays sur leur continent, ce qu'ils disent, c'est: ‘Apportez votre capital risque chez nous aussi, investissez dans nos entreprises.’ Ce n'est pas différent des États-Unis ou de l'Europe. Ils ont de bonnes idées, profitons-en!”, ajoute-t-elle.

“Le concert de Global Citizen, on en a parlé”

Pour les jeunes entre 18 et 25 ans qui souhaitent lutter pour le climat et s’engager dans l'activisme, Melinda French Gates conseille d’utiliser sa voix. “Votre activisme fait une énorme différence. Les gouvernements écoutent. Le concert de Global Citizen qui a eu lieu hier soir, croyez-moi, on en a parlé au dîner d'État hier soir, ils voient que les jeunes se soucient de notre planète. Ils se soucient des autres qui vivent dans d'autres endroits et qui bénéficient d'une bonne éducation comme eux. Donc, si vous utilisez votre voix et votre militantisme, cela pousse le gouvernement à faire ce qu'il faut”, termine Melinda French Gates.

