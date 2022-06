C’est quoi la vie d’une vache aujourd'hui en France ?

“Il faut repenser nos systèmes d’élevage devenus hyper productivistes”

Sur les 14 millions de vaches françaises, 46% d'entre elles sont des vaches laitières. En 2022, "une vache laitière produit quatre fois plus de lait qu'en 1945, soit quatre fois plus de lait que les besoins d'un veau" explique Laetitia Dinault, responsable communication à CIWF France. Cette ultra productivité, "c'est le résultat d'une longue sélection génétique qui crée des problèmes de santé, tels que des boiteries" précise Laetitia Dinault. "Pourtant, l'utilisation de races plus robustes peut se révéler plus avantageuse d'un point de vue économique. Cela permet de réduire les problèmes de santé et aussi les coûts de l'alimentation parce que les races s'adaptent très bien à une conduite au pâturage uniquement" ajoute la jeune femme.

Enfin "après 3 vêlages, c'est-à-dire 3 accouchements, les vaches laitières sont conduites à l'abattoir et remplacées. Cela est justifié par une baisse de fertilité mais aussi des problèmes de santé, boiteries chroniques, etc. Elles ont en moyenne 5 ans à ce moment-là alors qu'une vache peut vivre jusqu'à 20 ans. Pour réduire l'impact de notre alimentation sur l'environnement, il faut réduire notre surproduction de viande et de produits laitiers. Donc il faut repenser nos systèmes d'élevage devenus hyper productivistes, spécialisés et dépendants."