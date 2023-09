C'est quoi le compost ?

Un tiers de nos déchets ménagers peut être transformé en compost. En plus des déchets organiques, de nouveaux produits comme cette capsule de café Nespresso à base de papier sont désormais compostables à domicile. On a rencontré Clémence, Responsable Développement Durable et Jérôme, ingénieur et maître-composteur pour comprendre comment ça marche.