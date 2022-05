C'est quoi le GIEC ?

Qu’est-ce que le GIEC, ce groupe d’experts alarmant sur le réchauffement climatique ?

*Chaque 5 - 7 ans, le GIEC révèle ses découvertes sur le réchauffement climatique, faisant trembler les climatosceptiques. Voici en quoi consiste cet organisme intergouvernemental. *

En 1988, l'ONU et l'Organisation météorologique mondiale rassemblent des milliers de scientifiques et d'experts venant du monde entier. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est alors appelé le GIEC.

Le groupe d’experts a pour mission de publier un rapport d’évaluation afin de résumer les découvertes scientifiques autour du réchauffement climatique. Afin de mener à bien leur mission, les experts consacrent des centaines d'heures à l'étude d'articles validés par la communauté scientifique.

Leurs efforts ne sont pas vains : le rapport de 2007 remporte le prix Nobel de la paix pour avoir déclaré le changement climatique comme indéniable et causé par l’homme. « C’est un ensemble de preuves irrévocables offertes au monde, sur comment le recours aux énergies fossiles et l’utilisation des terres agricoles affectent profondément les systèmes de notre planète », explique Achim Steiner, membre du Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Le GIEC publie également des rapports spéciaux sur des problématiques spécifiques. En 2018, un rapport décrit des conséquences catastrophiques dans un contexte où le réchauffement climatique n’est pas limité à +1,5 °C. Ce rapport participe alors à l'émergence d'une année de manifestations pour le climat.

Malgré les preuves publiées par le GIEC, le groupe d’experts est remis en cause. En effet, des climatosceptiques ont accusé le GIEC d'exagérer le réchauffement climatique. De plus, il est accusé d'être un organisme fermé et secret.

En 2014, une version du dernier rapport reçoit 52 422 commentaires. Conscients de leur responsabilité, les experts à l’origine du rapport prennent alors le temps de répondre à chaque commentaire. Sorti le 26 septembre 2019, le rapport sur la santé des océans sonne l’alarme aux quatre coins du globe.