C'est quoi le (vrai) bilan carbone de nos aliments ?

"Une tomate française sous serre chauffée, elle a six fois plus d'impact qu'une tomate produite en plein champ" Tomates, soja, oeufs, café... C'est quoi le (vrai) bilan carbone de nos aliments ? On est allé voir Audrey Rimbaud de l'ADEME pour mieux comprendre.