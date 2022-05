C40 : 94 villes appellent à mettre en place le Green New Deal

Le Green New Deal : un plan d’action climatique entrepris par 94 villes

Le Green New deal est un plan visant à établir des mesures afin de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degré. Les maires des villes concernées, reconnaissent leur responsabilité de protéger les vies, ainsi que les moyens de subsistance de leurs citoyens.

Le Green New Deal est un véritable pacte écologique mondial. Selon Eric Garcetti, maire de Los Angeles, l’objectif du Green New Deal est de “concilier la préservation économique et préservation écologique”. En effet, d’après les maires des villes participantes, il est actuellement nécessaire de créer davantage d’emplois pour les générations futures et ainsi de faire face aux changements technologiques.

Ces villes qui décident de se prendre en main

En revanche, dans certains pays comme le Danemark, le gouvernement travaille en collaboration avec les villes. “En Amérique, nous voyons un président qui est hostile à toutes les actions nécessaires pour sauver notre planète”, reconnaît Eric Garcetti. Cependant, ces maires en ont eu assez d’attendre les gouvernements qui n’agissent pas : “Il n’y a pas de doutes sur le fait que les villes montrent l’exemple là où les gouvernements ont échoué.”