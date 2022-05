Cabo Pulmo : un sanctuaire de biodiversité au Mexique

Cabo Pulmo, la réserve marine mexicaine où la pêche a été interdite il y a 25 ans

Avec Hugo Clément, France Télévisions voit la vie en vert. Le 26 novembre 2019, France 2 diffusera pour la première fois "Sur le front", la nouvelle émission d’Hugo Clément sur l’environnement. Le premier volet de l’émission sera consacré aux océans et notamment au sanctuaire de biodiversité marine à Cabo Pulmo.

Située au Mexique, Cabo Pulmo est une réserve marine où la pêche a été interdite il y a 25 ans. Avec son équipe, Hugo Clément plonge en pleine mer pour ramener des images inédites d’une riche biodiversité sous-marine. En effet, plus de 300 espèces de poissons s’y trouvent. Pourtant, il y a 25 ans, les poissons avaient quasiment disparu à cause de la surpêche. Désormais, “la biomasse a augmenté de 400%”, affirme le journaliste.

“Il n’est pas trop tard pour sauver les océans”

Cabo Pulmo est un exemple parfait pour montrer que quand on veut protéger un écosystème, on peut trouver des solutions qui fonctionnent. En effet, depuis plus de vingt ans maintenant, toute la population protège le site de Cabo Pulmo. Si les plongeurs s’approchent aussi facilement des espèces marines, c’est parce qu’ils savent que l’homme n’est pas un danger pour eux : “Ça donne beaucoup d’espoir.”