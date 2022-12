Camille Étienne, activiste pour la justice climat biodiversité

Lors du sommet mondial des océans qui se tenait à la fin du mois de juin 2022 à Lisbonne au Portugal, Camille Étienne a été l’instigatrice du mouvement "Look down", directement inspiré par le succès du film d’Adam McKay, "Don’t Look Up : Déni cosmique". "Look down" a pour objectif de dénoncer l’exploitation minière des fonds marins. Quelques mois plus tard, en novembre, lors de la COP27 de Charm el-Cheikh en Égypte, c’est le président Emmanuel Macron qui lui a emboîté le pas en affirmant que la France soutenait "l’interdiction de toute exploitation des grands fonds marins". Une victoire pour Camille Étienne qui, à 24 ans seulement, se pose aujourd’hui comme l’une des figures du combat écologique. Pour Claire Nouvian, fondatrice de l’association Bloom, "Camille est une force de la nature, elle combine toutes les qualités : l’intelligence, le courage, la clairvoyance et la capacité de mise en relation de phénomènes divers. Son énergie est contagieuse, sa maturité sidérante. Elle a beau être ultra accessible, elle est en réalité tout à fait hors normes. Le monde a besoin de 10 000 @graine_de_possible , mais on a déjà la chance d’en avoir une."