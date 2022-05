Ce village des Pays-Bas ne comporte aucune route

Giethoorn, un village néerlandais accessible uniquement en barque ou à pied

Dans ce village, aucun bruit de moteur. Et pour cause, aucune route ne vient jusqu'ici. On y accède par un chemin de randonnée ou par voie fluviale.

Giethoorn, situé aux Pays-Bas, est construit au beau milieu d'un vaste parc national, parsemé de lacs, de marécages, de forêts et de tourbières. Ces paysages accueillent une faune riche, composée notamment de loutres, de guifettes noires, d'aigrettes…

Les canaux qui mènent au village de Giethoorn ont été creusés lors des siècles précédents pour acheminer la tourbe exploitée dans la région. Sur les berges se hissent des demeures au toit de chaume construites entre le 17ème et le 18ème siècle. Sur place, on peut visiter le village à pied ou louer une barque, moyen de transport privilégié des habitants.

Ici, même le facteur effectue sa tournée en naviguant sur les canaux. Aujourd'hui, Giethoorn compte environ 2500 habitants mais son charme pittoresque attire chaque année des centaines de milliers de touristes. Pour profiter du calme, il est recommandé de s'y rendre à l'aube ou en dehors des grandes périodes touristiques.