Certains requins pondent des œufs

Mais qui des deux est arrivé en premier ? L'œuf ou le requin ?

Parmi les plus de 500 espèces de requins, certaines pondent des œufs. Suivant les espèces, les œufs de requins ont des formes et des couleurs variées. Parfaitement adaptés aux fonds marins, la couche externe de l’œuf de requins protège l'embryon des conditions extérieures. Certains possèdent des vrilles, des sortes de fils permettant de les fixer sur des algues ou des rochers pour éviter qu'ils ne soient emportés par le courant marin.

La technique du requin dormeur de Port-Jackson est plus étonnante. Ses œufs ont une forme de spirale, ce qui permet à la femelle de les visser sur des rochers pour les protéger. À l’intérieur de ces œufs de requins, on trouve le vitellus : une poche qui fournit à l'embryon les nutriments nécessaires à sa croissance. C'est l'équivalent jaune des œufs de poules.

Dans la poche, l’embryon se déplace, notamment pour renouveler l’eau et l’oxygène à travers une fente spéciale. Même à l'état embryonnaire, certains requins peuvent détecter l'arrivée de prédateurs et arrêter tout mouvement du corps et des branchies pour ne pas être repérés. Ces requins qui déposent leurs œufs sont des ovipares.