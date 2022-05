Ces Californiens ont transformé des terres en une ferme écoresponsable

Un couple d’agriculteurs californiens transforme une terre dévastée en une ferme verdoyante

En Californie, John et Molly se sont lancés le défi de transformer 80 hectares de terres dévastées en une ferme écologique. Grâce à un travail laborieux, les deux agriculteurs ont réussi à rétablir un véritable écosystème, tout en harmonie avec la nature.

Lorsque John et Molly sont arrivés dans ces lieux pour la première fois, la ferme était délabrée. Il n’y avait aucune végétation, seulement de la terre blanche et rocheuse. Les deux agriculteurs se sont retrouvés avec un sol complètement inanimé. Leur objectif a donc été d’utiliser la nature afin de résoudre des problèmes agricoles et de recréer un écosystème afin de relancer la ferme.

De l’importance de l’agriculture dans l’écosystème

Tout au long de leur projet, John et Molly ont rencontré beaucoup de difficultés, mais ont tenu à relever ce défi et à faire vivre la ferme. “On avait ce rêve de faire revenir la nature, mais la nature ne veut pas forcément collaborer avec vous”, confie John. Selon lui, l’agriculture joue un rôle très important dans la régénération, tout comme dans la destruction de l’écosystème de la planète. Pendant 8 ans, afin de régénérer les sols, John et Molly ont misé sur le compost, la revégétalisation, ainsi que les animaux. Désormais, la végétation recouvre l’ensemble du domaine et la faune est revenue en abondance.