Ces cantines scolaires proposent des repas 100 % bio

Ces cantines scolaires sont les premières à proposer des repas 100 % bio

Les cantines scolaires de Mouans-Sartoux se sont engagées à servir des repas 100 % bio et végétariens, issus de légumes cultivés dans une régie agricole locale… Voilà ce que servent concrètement ces cantines scolaires.

Dans le sud-est de la France, les 3 cantines scolaires de Mouans-Sartoux servent des repas 100 % bio et majoritairement locaux.

Tous les jours, les enfants ont droit à des produits de saison. « Nos pâtes, nos lentilles, du sel au vinaigre, à l’huile… Tout est bio », a assuré Sandrine Nemri, la cheffe cuisinière.

Pour les légumes, environ 85 % sont directement produits par la commune.

Au moment de passer au 100 % bio, il a été impossible pour les écoles de trouver des légumes locaux. Le maire a donc décidé que la commune de Mouans-Sartoux produirait ses propres aliments bio. En effet, les fruits et légumes sont produits à 1,5 km de la cuisine de l’Orée du bois.

L’initiative de repas 100 % bio au sein des cantines scolaires est « intéressant » économiquement : « On a créé 3 emplois d’agriculture et on entretient des espaces agricoles pour les générations futures », explique Gilles Pérole, adjoint au maire de Mouans-Sartoux.

Selon Gilles Pérole, les citoyens français attendent de la restauration collective une alimentation 100 % bio, 100 % locale et 100 % brute.