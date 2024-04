Ces chercheurs étudient les chenilles processionnaires

"Chez le chien, on peut avoir des réactions qui peuvent conduire à la mort de l'animal ou à son euthanasie…" Au printemps, elles descendent des arbres par centaines, mais mieux vaut ne pas s'en approcher. Extrêmement nuisibles et urticantes, les chenilles processionnaires du pin envahissent la France. Alors ces chercheurs les étudient pour mieux les comprendre, et mieux les combattre.