Cette ambulance soigne les chiens errants

Au Mexique, une vétérinaire crée “Ambudog“, une ambulance pour sauver les chiens errants

Au Mexique, cette vétérinaire roule avec son ambulance "Ambudog". Son objectif : soigner les chiens errants et encourager l'adoption responsable.

Au Mexique, la vétérinaire Carolina Salazar roule avec son ambulance "Ambudog" dans la ville Soledad de Graciano Sánchez principalement dans le but de soigner les chiens errants.

Son ambulance sur mesure propose de nombreux services tels que les premiers soins, des services d’urgence, la vaccination, la vermifugation et la stérilisation. Et tous les services proposés par "Ambudog" sont gratuits. « Certaines personnes ont un animal chez eux mais n’ont pas les ressources suffisantes pour pouvoir aller consulter ou le faire vacciner », explique Dolores García Román.

Selon une étude menée par l’INEGI, 70 % des chiens mexicains vivent dans la rue. Grâce à son projet, Carolina Salazar fait partie de la solution et aide à limiter le nombre d’animaux errants.

"Ambudog" a également pour but d’éduquer la population et d’encourager l’adoption responsable : « Au Mexique, on a l’habitude de nourrir les chiens alors que nous devrions plutôt les sortir de la rue et leur offrir les soins dont ils ont besoin. »

Depuis son lancement en février 2019, "Ambudog" a soigné plus de 1200 animaux.