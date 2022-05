Cette ballerine russe danse sur une baie gelée pour interpeller Vladimir Poutine

Une ballerine danse sur une baie gelée pour interpeller Vladimir Poutine

Ilmira Bagautdinova est une danseuse de ballet originaire de Saint-Pétersbourg. Elle interprète une danse du “Lac des Cygnes” afin d’interpeller Vladimir Poutine sur la préservation de la baie de Batareinaya, située à l’ouest du pays.

Un lieu très apprécié des habitants, menacé d’écocide

Cette baie, louée depuis 2020 par le gouvernement russe à une entreprise céréalière, devra accueillir d’ici 2024, un terminal portuaire. La nouvelle a déclenché une vague d’opposition, notamment chez les habitants de la baie. Comme eux, Ilmira y est profondément attachée. Elle confie : “Nous aimons y venir et nous balader en famille.” À l'abri des vents froids du Golfe de Finlande, le site jouit d’un climat doux et agréable. “En été, l’eau peu profonde se réchauffe et on peut se baigner”, raconte-t-elle. Le site est fréquenté tant par les surfeurs qui s’y entraînent que par les cavaliers qui s'y baladent.

Un site à la biodiversité d’ores et déjà menacée

En plus d’être une zone prisée par les habitants de la région, la baie de Batareinaya fait partie d’une ancienne réserve naturelle et accueille une importante biodiversité. Phoques gris et annelé, oiseaux migrateurs dont certains déjà menacés d’extinction sont autant d’espèces qui peuplent la baie de Batareinaya.

Une annulation du projet demandée

Dans leur pétition, les opposants réclament l’annulation du projet et la réintégration de la baie dans la réserve naturelle. Ilmira ajoute, avec optimisme : “Bien sûr, j’espère que ma vidéo attirera l’attention sur ce problème, qu’on pourra le résoudre de façon optimale et que la solution permettra de sauver la baie.”