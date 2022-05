Cette photo virale d'une fillette et d'un koala est un photomontage

Non, cette photo de koala n’est pas authentique

Une photographe et influenceuse australienne a posté un photomontage de sa fille tenant un koala dans ses bras pour sensibiliser aux incendies. Problème : les gens l’ont pris au sérieux.

La photo d’une fillette tenant un koala dans ses bras est devenue virale sur le net. Elle fait écho aux incendies qui ravagent actuellement l’Australie. Mais si elle a ému de nombreux internautes, elle n’est pas authentique. C'est en fait un photomontage réalisé par la photographe australienne Thuie.

La photographe souhaitait rendre hommage aux pompiers

Le feu est dupliqué en arrière plan, il y a un trait orange autour de la tête de la petite fille, et on décèle des problèmes d’incrustations et d’ombres.

Thuie a l’habitude de poster sur son compte Instagram des montages de ses filles dans des situations fantastiques. La photographe souhaitait rendre hommage aux pompiers qui luttent activement contre les flammes, sans réaliser que la photo pouvait être prise au sérieux.

Elle a depuis mis son post à jour : « Ce message est devenu viral, mais sachez qu'il s'agit d'un montage réalisé avec Photoshop (c'est pour ça que mon compte est connu). »