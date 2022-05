Chine : des humains qui font le travail des abeilles

En Chine, des fermiers pollinisent à la main

Des humains qui font le travail des abeilles : est-ce l'avenir de l'agriculture ?

Cela se passe en Chine, dans la province du Sichuan. La région est connue pour sa production de pommes et de poires. Mais ces dernières années, la population de pollinisateurs y a décliné dramatiquement. En cause : l'agriculture intensive et l'utilisation excessive de pesticides dans les vergers

Les pollinisateurs ont un rôle capital dans le secteur de l'agriculture : 75 % des cultures humaines en dépend. Cela inclut les pommes et les poires, qui représentent une immense industrie en Chine. Le pays produit 65 % des poires commercialisées dans le monde. Face à cette crise, la location d'abeilles par des apiculteurs est devenue un commerce important dans la province.

Mais une méthode moins chère est aussi employée : la pollination à la main. Les fermiers récoltent manuellement le pollen de fleurs mâles avant de le déposer sur les fleurs femelles à l'aide de brosses et de pinceaux. Cette opération à lieu quelques jours dans l'année, au printemps, et nécessite la participation d'un grand nombre de personnes pour polliniser un maximum de fleurs.

La disparition des pollinisateurs concerne le monde entier : un quart des bourdons européens sont menacés d'extinction, 749 espèces d'abeilles sont en déclin aux États-Unis.