Comment adapter les villes au réchauffement climatique ?

đŸŒłđŸŒĄïž De 1 Ă 2 degrĂ©s de diffĂ©rence en journĂ©e, et jusqu'Ă 8 degrĂ©s la nuit... Mesurer la diffĂ©rence de tempĂ©rature entre les zones urbanisĂ©es et les parcs en ville pour aider les villes Ă s'adapter face au rĂ©chauffement climatique, c'est le travail de cette unitĂ© de chercheurs du CNRS et de MĂ©tĂ©o France. Brut les a suivis pendant une journĂ©e.