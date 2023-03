Comment baisser facilement sa consommation énergétique ?

"Ce n'est pas l'industrie qui consomme le plus, c'est nos modes de vie à nous." Avec quelques gestes simples du quotidien, il est possible de baisser sa consommation d’énergie. Cheminée, douche, isolation... On est allé chez Laurence avec Farès et Florence de l’ADEME pour les découvrir.