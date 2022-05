Comment fabriquer des balconnières zéro déchet ?

Guillaume Hadjigeorgiori, de Merci Raymond, vous apprend comment mettre en place le marché local le plus proche de chez vous.

« Créer sa propre jardinière-balconnière, c’est l'occasion de végétaliser son appartement, d’assaisonner ses plats d'aromates, de discuter avec son voisin et d'aider les abeilles avec des plantes mellifères », assure Guillaume Hadjigeorgiori, directeur développement chez Merci Raymond. Pour cela, il vous donne ses secrets.

Les « ingrédients » et ustensiles

Plantes (ou bulbes)

Terreau

Graviers (ou billes d'argile)

Ficelle

Crochets

Boîtes de conserves

Marteau

Les étapes

Glisser une cale en bois du diamètre de la boîte de conserve. Faire deux trous à 1 cm du fond pour permettre l'évacuation de l'eau.

Faire deux trous à 3 cm du bord de la boîte en plaçant la calle dans la largeur pour éviter que la boîte ne se déforme.

Ajouter 3 cm de substrat, comme des graviers, dans les conserves. Remplir de terreau jusqu'à 3 cm du bord.

Rempoter les végétaux. Glisser la ficelle dans les deux trous du haut et faire un double nœud côté intérieur. Enrouler la boîte de ficelle.

« Créer sa jardinière, c'est écolo car on peut réutiliser des objets du quotidien comme une corbeille à pain, une boite de thé ou des conserves. Ça devient le marché local le plus proche de chez vous ! Et quand on cultive soi-même ses aromates ou son potager, ça a toujours meilleur goût », garantit Guillaume Hadjigeorgiori.