On trouve souvent dans les cuisines des films étirables plastiques ou du papier aluminium. Marion, créatrice de « J’alimente » et bénévole à la Maison du Zéro Déchet propose une initiative écologique aux emballages plastiques.

Comment faire son propre film alimentaire écologique, naturel et réutilisable ? Avant tout, il faut protéger la surface de travail. Prendre ensuite une feuille de papier cuisson et un morceau de tissu. Répartir sur toute la surface du tissu, des pastilles de cire bio. Pour le tissu, « le plus simple, c'est de récupérer un vieux tissu en coton que vous avez à la maison » conseille Marion, créatrice de « J’alimente » et bénévole à la Maison du Zéro Déchet. Et pour la cire d'abeille, « allez voir un apiculteur, ou un magasin bio et éventuellement un magasin de bricolage » propose Marion.

Ensuite, recouvrir le tout avec une autre feuille de papier cuisson. À l’aide d’un fer chauffé à température moyenne, repasser doucement les couches de papier. S’il reste des zones sans cire, ajouter des pastilles et repasser de nouveau, jusqu'à ce que tout le tissu soit imbibé. Le papier cuisson peut alors être décollé et il suffit de retirer le tissu encore chaud pour le faire durcir à l'air libre. Le film alimentaire écologique fait-maison est maintenant prêt ! Et le papier cuisson peut être réutilisé pour une prochaine fabrication.

Avant utilisation, il faut chauffer un peu le film alimentaire avec les mains, pour le ramollir, lui donner une forme et qu’il reste en place. « L'avantage par rapport au film que vous utilisez actuellement, c'est que ça respire, ça conserve mieux les aliments » assure Marion, bénévole à la Maison du Zéro Déchet.

Ce film alimentaire écologique en cire peut être utilisé comme n’importe quel film alimentaire plastique : pour couvrir un plat, pour conserver un fruit entamé, pour emporter un pique-nique… « Par contre on évite de l'utiliser sur de la viande ou du poisson crus » précise Marion, créatrice de « J’alimente » et bénévole à la Maison du Zéro Déchet.

Avant de le ranger, « il suffit de le passer sous l’eau froide pour le nettoyer » lance Marion, bénévole à la Maison du Zéro Déchet. Contrairement au film alimentaire en plastique, celui-ci peut-être réutilisé plusieurs fois.