Comment les kangourous se battent

Pour le kangourou, se battre fait pleinement partie de la vie sociale, en particulier pour les mĂąles.

Souvent représenté comme un boxeur, le kangourou fait partie des mammifÚres les plus musclés au monde. Chez un kangourou roux moyen, les muscles représentent en effet prÚs la moitié du poids.

Le combat intégré dans les relations sociales dÚs le plus jeune ùge

Le combat commence lorsqu'un mĂąle se dresse devant un autre sur ses deux pattes arriĂšres. Le kangourou peut alors faire des bonds de plusieurs mĂštres en hauteur et en longueur. Debout, les deux animaux s'affrontent en s'agrippant avec leurs pattes avants. Les parties visĂ©es sont la tĂȘte, les Ă©paules et le torse. Mais les coups les plus dĂ©cisifs frappent le ventre de l’adversaire. La peau du ventre des kangourous mĂąles est donc plus Ă©paisse qu'ailleurs, pour Ă©viter de finir Ă©ventrĂ©.

Les kangourous s'appuient Ă©galement sur leur queue, elle-mĂȘme trĂšs musclĂ©e. La queue sert Ă©galement Ă  porter des coups. Munie d'une longue griffe, elle permet, notamment, de se dĂ©fendre face aux prĂ©dateurs. Le combat s'achĂšve lorsque l'un des deux combattants abandonne la mĂȘlĂ©e et choisit de se soumettre. Le kangourou pratique le combat dĂšs son plus jeune Ăąge : c'est sur sa mĂšre qu'il s'entraĂźne en premier.