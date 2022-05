Comment les lucioles s'illuminent

Ce spectacle fascinant s'observe surtout pendant les mois de juin et juillet dans l'hémisphère nord. C'est la bioluminescence des lucioles. Voilà comment ça marche :

Le spectacle des lucioles est l'un des phénomènes naturels les plus connus au monde. Sur les plus de 2000 espèces se retrouvant partout autour de la planète, un grand nombre est en effet capable d'émettre de la lumière sous sa forme adulte. C'est un héritage du stade larvaire : toutes les larves de lucioles luisent pour signaler à leurs prédateurs qu'elles sont indigestes.

Au cours de l'évolution, certaines espèces ont conservé cette bioluminescence jusqu’à l'âge adulte, mais pour d'autres fonctions. Pour certaines espèces, c'est un moyen d’attirer jusqu'à elles certains insectes sensibles à la lumière pour les manger. Mais pour la plupart, c'est surtout un moyen de signaler sa présence à un potentiel partenaire sexuel.

Chaque espèce possède son propre "code" lumineux, basée sur la durée, le rythme, la couleur, la répétition… Elles peuvent ainsi se reconnaître entre-elles, malgré la distance et l’obscurité.

Les lucioles possèdent un organe spécial pour produire cette lumière, placé à différents endroits selon les espèces, mais qui, la plupart du temps, se trouve au bout de l’abdomen.

Cet organe contient une protéine, la luciférine. Lorsque la luciole "injecte" de l’oxygène dans cet organe, la luciférine s’oxyde. Elle émet alors un photon, autrement dit une lumière, qui est ensuite réfléchie à l'extérieur du corps de la luciole. Il suffit ensuite à la luciole de couper l'arrivée d’oxygène pour "éteindre" sa lumière. Cette lumière ne dégage presque aucune chaleur, pour éviter que le processus ne consomme trop d’énergie et surtout pour qu'il ne tue pas la luciole.

Dans l'hémisphère nord, les mois de juin et juillet sont les plus favorables à l'observation de lucioles, car ce sont les premiers mois où les lucioles adultes apparaissent et cherchent à se reproduire. Mais comme chez beaucoup d’insectes, les populations de lucioles sont en chute libre, décimées par les pesticides, l'extension des terres agricoles et la pollution lumineuse.