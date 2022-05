Comment préserver les abeilles au quotidien ?

Entre 1995 à aujourd'hui, leur taux de mortalité est passé de 5 à 30%. Pourtant, elles jouent un rôle essentiel. Voici 4 conseils pour préserver les abeilles au quotidien. 🐝

Limiter les produits phytosanitaires

L’une des principales sources de mortalité des abeilles est l'application de produits phytosanitaires. C’est pourquoi il est important de limiter leur utilisation dans le jardin et de favoriser l’utilisation de produits de la filière biologique. Ce qui est important de garder à l’esprit, c’est qu’une fleur aujourd’hui traitée avec n’importe quelle molécule chimique va entraîner des conséquences sur les abeilles, donc il est très très important de garder toutes ces fleurs à l’état naturel et ne surtout pas apporter de traitement chimique

Leur fournir nourriture et eau

Une autre problématique pour l’abeille est l’absence de nourriture à certaines périodes de l’année, c’est pourquoi, pour les aider, il est très facile de planter du thym, de la lavande, de la sauge ou encore des fraises pour contribuer à leur survie. Chaque fleur fournira du pollen ou du nectar qui seront nécessaires à l’élevage des futures générations d’abeilles. On peut aussi aider les abeilles en offrant une coupelle d’eau en été, puisqu’on connaît malheureusement des sécheresses, comme on n'avait jamais connu avant.

Créer des zones de refuge

Et enfin, vous pouvez installer un hôtel à insectes comme celui-ci pour favoriser les abeilles en leur offrant un lieu de nidification très utile à leur reproduction. Et aussi laisser les herbes hautes et laisser les fleurs pousser naturellement pour respecter notre flore endémique qui facilitera la vie des abeilles mellifères mais aussi plus largement de tous les insectes solitaires, puisqu’il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le territoire français, il existe à peu près 1000 abeilles différentes.

Se souvenir des services qu'elles nous rendent

Les abeilles sont très importantes puisque notre alimentation en dépend. On estime aujourd’hui à 80 % nos fruits et légumes qui sont pollinisés justement par les abeilles et l’OMS a justement donné une valeur au travail de ces abeilles qui s’élève à plusieurs milliards.