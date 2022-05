Comment réduire sa consommation d’eau ?

Un Européen consomme chaque année 1,9 million de litres d'eau. On peut éviter ce gâchis ! Les cinq astuces de Julien Vidal, auteur du livre « Ça commence par moi ».

Un européen consomme chaque année 1,9 million de litres d'eau, l'équivalent de la moitié d'une piscine olympique. Et depuis la fin du XIXème siècle, la consommation d'eau domestique des Français a été multipliée par 10. Julien Vidal, auteur du livre Ça commence par moi, nous explique comment nous améliorer.

Installez une bouteille dans le réservoir des toilettes

Glissez une bouteille d'un litre et demi dans le réservoir des toilettes. Il permettra de faire autant d'économies à chaque fois que vous tirez la chasse, puisque cette bouteille occupe désormais le réservoir.Ça peut paraître anodin, mais c'est jusqu'à 3.000 litres d'eau par an et par personne d’économie !

Préférez la douche au bain

Une douche de moins de trois minutes permet de diviser par 10 sa consommation d'eau.

Installez un mousseur

Un autre geste pour faire des économies d'eau chez soi, c'est d'installer un mousseur sous ses robinets. Cela permet d'aérer l'eau et de faire jusqu'à 50 % d'économie. Cette petite pièce de métal se trouve chez n'importe quel magasin de bricolage pour quelques euros. C'est très simple à installer : le pas de vis est standard, il suffit de le visser en-dessous du robinet. Ça prend 5 secondes et l'eau blanchit : elle est aérée, donc il y a moins de volume d'eau.

Faites la vaisselle à l'ancienne

On savonne presque sans utiliser d'eau, avec un tout petit filet d'eau pour rincer.

Faites la traque aux fuites d'eau

Un robinet qui goutte, c'est 100 litres d'eau gaspillés par jour, soit, au total, 100 euros de gâchés chaque année. Une chasse d'eau qui fuit, ça peut même aller jusqu'à 600 litres d'eau gaspillés chaque jour, soit, au total, plus de 800 euros gaspillés tous les ans.

Une autre chose à laquelle on ne pense pas forcément quand on parle de consommation d'eau, c'est notre consommation de bouteilles en plastique. Pour une bouteille d'un demi-litre, on a besoin de 3 litres d'eau et de 33 cl de pétrole.