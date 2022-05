Davos 2020 : le discours de Greta Thunberg

Le discours de Greta Thunberg au forum de Davos 2020

L’activiste était de retour au forum économique mondial. Une fois encore, Greta Thunberg a livré un discours particulièrement poignant. En voici la retranscription.

Il y a un an, je suis venue à Davos vous dire que notre maison était en feu. J'ai dit que je voulais que vous paniquiez. On m'a dit que demander aux gens de paniquer à propos de la crise climatique est quelque chose de dangereux. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Faites-moi confiance, je l'ai fait et je vous assure que ça ne mène à rien.

Vous abandonnez parce que vous pensez que c'est trop déprimant et que les gens abandonneront. Mais les gens n'abandonneront pas. C’est vous qui abandonnez. La semaine dernière, j'ai rencontré des mineurs de charbon polonais qui ont perdu leur emploi parce que leur mine a fermé. Mais même-eux n'ont pas abandonné. Au contraire, ils semblaient comprendre bien mieux que vous le fait que nous devons changer.

Je me demande comment vous justifierez à vos enfants votre échec et le fait que vous les laissiez affronter un chaos climatique que vous avez sciemment provoqué. Parce que cela semblait tellement mauvais pour l'économie que nous avons décidé d'abandonner l'idée d'assurer un avenir décent, sans même essayer ? Notre maison brûle toujours. Votre inaction alimente les flammes à chaque heure. Nous vous demandons d'agir comme si vous aimiez vos enfants par dessus tout. Merci.