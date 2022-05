De rares images des Awá, tribu menacée en Amazonie

Ils vivent isolés dans la forêt amazonienne, et leur tribu a été identifiée comme l'une des plus menacées au monde. Voilà les images rares de la tribu autochtone des Awá.

Ces images rares montrent un membre d'une tribu autochtone encore non contactée : les Awá. Elles ont été filmées dans l'État du Maranhão, au Brésil, plus précisément dans la réserve Araribóia. « L'histoire d'Araribóia est une histoire d'exploitation environnementale et de violence, de violence à l'égard des communautés autochtones qui y vivent. Ces communautés ont été entraînées dans différents cycles d’exploitation, tout ce qu’ils avaient leur a été enlevé : le bois, l’usine de Jaborandi… » raconte l’anthropologue Uriá Garcia.

Les Awá sont l'une des peuples autochtones les plus menacés au monde. Le sort de la réserve est aujourd'hui mis en péril par la déforestation, les mines et le trafic de drogue. Si beaucoup des Awá ont dû quitter la forêt, quelques-uns sont restés et vivent en totale isolation. Ils souffrent de la faim, de la soif, de la tristesse, du manque de famille, de partenaires dans le mariage. Ils doivent garder les enfants silencieux, car s’ils pleurent, ils pourraient alerter des personnes qui voudraient les tuer.

Ces images ont été tournées par des membres de la tribu voisine des Guajajara, alors qu'ils étaient partis chasser. En diffusant ces images, ils espèrent confirmer la présence des Awá Guajá dans la forêt et mobiliser la communauté internationale autour de sa protection. « Ces gens ont été effrayés par cette proximité. Cela montre leur vulnérabilité et l'ampleur de la menace à laquelle ils sont confrontés. (…). Ils ont besoin que les terres soient libres et protégées pour pouvoir continuer à exister » précise Sônia Guajajara, coordinatrice de l'Articulation des Peuples Autochtones du Brésil.