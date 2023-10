Découverte de la Saône-et-Loire

"Je suis fière de partager ça, de me dire qu'on participe à une autre forme de tourisme en France." Territoires du Mâconnais, du Charolais et du Brionnais... Ce qui lui tient à coeur, c'est de faire découvrir les campagnes françaises et le terroir. On a rencontré Éloïse pour qu'elle nous fasse visiter les merveilles qui se cachent en Saône-et-Loire.