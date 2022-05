À la découverte des canaux végétaux de la forêt de Tra Su

Cet étonnant paysage du delta du Mékong abrite plus de 70 espèces d'oiseaux.

D'intrigants canaux végétaux entourés d'arbres plongés dans l'eau… Ce paysage se trouve au Vietnam, à l'ouest du delta du Mékong : c'est la forêt de Tra Su.

La forêt s'étend sur plus de 10 km2

Dans les années 1980, dans cette zone ravagée par la guerre du Vietnam, les autorités ont replanté des milliers de cajeputs, des arbres cousins de l'arbre à thé. Aujourd'hui, la forêt s'étend sur plus de 10 km2 et abrite plus de 70 espèces d'oiseaux.

On y trouve des hérons pourprés, des bihoreaux gris des cormorans de Vieillot… Mais aussi des espèces rares comme le tantale indien et l'anhinga roux. Pour préserver la forêt et ces oiseaux, des mesures de protection ont été mises en place et les autorités misent sur l'écotourisme.

Seules certaines parties des zones humides sont accessibles au public

Seules certaines parties des zones humides sont accessibles au public et la visite est encadrée. L'un des itinéraires consiste à embarquer avec un guide dans de petits bateaux à moteur. On traverse alors une zone humide remplie de nénuphars et de fleurs de lotus.

Avec plus de 140 plantes, cette forêt submergée se classe 2ème en nombre d'espèces végétales dans le delta du Mékong. On parcourt enfin de petits canaux à la rame, entourés par les cajeputs, couverts par un toit végétal et bercés par les chants d'oiseaux.