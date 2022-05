Des dauphins mystérieusement échoués au Cap Vert

Plus d’une centaine de dauphins retrouvés échoués sur une plage du Cap Vert

Le 24 septembre dernier, 163 dauphins se sont échoués sur une plage à Boa Vista, au Cap Vert. Malgré les efforts déployés par les pompiers et les volontaires, 136 animaux ont été retrouvés morts. La raison de cette catastrophe reste actuellement méconnue.

Des prélèvements ont été réalisés sur une cinquantaine de dauphins, et plusieurs carcasses ont été congelées afin de comprendre les causes de cet incident. Auparavant, certains animaux marins s’étaient déjà échoués au Cap Vert. Il s’agit de plus de 200 dauphins en 2007 qui ont été retrouvés inanimés sur les plages du pays.

Plusieurs explications vraisemblables

Plusieurs hypothèses sont actuellement envisageables. Il pourrait s’agir de conséquences dues à l’activité humaine ou encore d’une maladie. Mais la topographie de l’archipel qui fait que les fonds marins passent de plusieurs milliers de mètres de profondeur à quelques mètres seulement pourrait, elle aussi, être la cause du désastre.