États-Unis : le paysage de Cape Perpetua

Bienvenue à Cape Perpetua !

Situé au États-Unis, sur la côte de l'Oregon, ce lieu de 10 km2 s'élève à 245 m au-dessus des vagues.

Là où la forêt rencontre l'océan… Bienvenue à Cape Perpetua, une terre couverte de forêt s'avançant vers le Pacifique.

42 km de sentiers interconnectés

Situé au États-Unis, sur la côte de l'Oregon, ce lieu de 10 km2 s'élève à 245 m au-dessus des vagues. Devant cette terre s'étend une forêt primaire composée de conifères, dont certains, centenaires, s'élèvent plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol.

Pour les contempler, 42 km de sentiers interconnectés permettent de parcourir la forêt en randonnée. On peut aussi les emprunter pour rejoindre la côte et ses falaises. Là, le regard peut se perdre le long de 112 km de côtes et jusqu'à 60 km vers l'océan.

À ses pieds, on pourra aussi apercevoir la vie fourmiller dans les flaques laissées sur les roches par la marée. À proximité, la rencontre entre la mer et la terre donne lieu à d'autres phénomènes spectaculaires.

La baratte du diable et le puits de Thor

Le long de la côte, la baratte du diable se tient comme une fracture dans laquelle les vagues viennent s'engouffrer. Lors de certaines marées, elles peuvent venir exploser les unes sur les autres, projetant de l'eau plusieurs mètres au-dessus du sol.

Plus loin s'enfonce le puits de Thor, un gouffre qui semble avaler l'océan qui l'entoure. Il est probablement né de l'effondrement du sommet d'une cavité sous-marine. À marée haute, la mer vient s'y jeter, un spectacle à observer à bonne distance.